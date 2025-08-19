PÖCKING, LKR: STARNBERG,19.08.2025 - Am gestrigen Montag geriet in Pöcking eine Wohnung in Brand. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 08.15 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Starnberger Straße mitgeteilt.

Die Feuerwehr konnte den Brand, der nach aktuellen Erkenntnissen in der Küche ausgebrochen war zügig löschen.

Der Bewohner war zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause.

Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens bewegt sich im niedrigen bis mittleren 5-stelligen Eurobereich.

Im Rahmen der heute erfolgten Brandortbegehung durch Ermittler der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck wird von fahrlässiger Brandstiftung durch den Bewohner ausgegangen.