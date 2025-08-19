STETTEN, OT NEUNBURG VORM WALD. Am Montagabend wurde ein ausgebranntes Auto bei einem Weiher gefunden. Darin befand sich eine Leiche. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Montagabend, 18. August, fanden zwei Anwohner gegen 18:20 Uhr auf einem benachbarten Weihergrundstück in Stetten, einem Ortsteil von Neunburg vorm Wald, einen ausgebrannten Pkw mit einer bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Person auf dem Fahrersitz. Sie informierten daraufhin die Polizei.

Am Vortag (Sonntag, 17. August) befand sich der 62-jährige Halter des ausgebrannten Fahrzeugs gemeinsam mit einer Gruppe von fünf Männern an der Weiheranlage, wo sie unter anderem Alkohol konsumierten. Der Fahrzeughalter blieb gegen 19 Uhr alleine am Gelände zurück.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen zu den Umständen und der Identität des Toten übernommen. Naheliegend ist, dass es sich bei dem Toten um den 62-jährigen Fahrzeughalter handeln könnte.

Nach derzeitigem Stand kann ein Kampfgeschehen ausgeschlossen werden. Ob ein Fremdverschulden vorliegt, ist jedoch noch offen und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die genaue Todesursache muss durch rechtsmedizinische Untersuchungen geklärt werden. Dabei steht insbesondere im Fokus, ob ein Suizid oder ein innerkörperlicher Vorgang ursächlich war.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg sucht Zeugen. Der Pkw dürfte im Laufe des frühen Montagmorgens und in den Nachmittagsstunden des Montags gebrannt haben. Der Feuerschein und die Rauchsäule dürften nicht unbemerkt geblieben sein. Personen, die hierzu Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 in Verbindung zu setzen.