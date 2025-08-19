1539 – Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Bärenkeller – Am Freitag (15.08.2025) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in Augsburg. Eine 77-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Einsatzkräfte nahmen den 81-jährigen Ehemann der Frau vor Ort fest.

Gegen 14.00 Uhr kam es zunächst offenbar zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Eheleuten. Im weiteren Verlauf griff der 81-Jährige die 77-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen körperlich an und versuchte sie zu ersticken. Die 77-Jährige konnte sich aus der Situation in Sicherheit bringen und wurde leicht verletzt.

Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 81-Jährigen noch vor Ort vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 81-Jährige am Samstag (16.08.2025) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchtem Totschlag sowie gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat.

1540 – Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch

Göggingen – Am gestrigen Montagmittag (18.08.2025) versuchte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bayerstraße zu verschaffen.

Gegen 11.40 Uhr bemerkte ein Bewohner ein Klopfen sowie verdächtige Geräusche von außen an seiner Tür. Als er die Tür öffnete stand der Unbekannte mit einem Schraubenzieher vor seiner Wohnung. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 Jahre, ca. 180cm groß, schlank, osteuropäisches Erscheinungsbild, deutsche Sprache mit ausländischem Akzent

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

1541 – Polizei ermittelt nach Betrug – falsche QR-Codes auf Parkautomaten

Innenstadt – Wie der Polizei nun bekannt wurde, betrogen am Donnerstag (17.07.2025) bislang unbekannte Täter eine 43-jährige Frau um einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Gegen 12.00 Uhr scannte die Frau einen QR-Code an einem Parkautomat in der Johannisgasse Ecke Peutingerstraße. Infolge dessen wurde sie auf eine Internetseite weitergeleitet. Auf dieser musste sie sich mit ihrer Bankkarte verifizieren, um ein vermeintliches Parkticket zu erhalten. Ein Parkticket erhielt sie nach der Verifizierung nicht.

Die 43-jährige Frau meldete den Vorfall im Nachgang bei ihrer Bank. Die unbekannten Täter buchten jedoch bereits einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag von ihrem Konto ab. Im Anschluss meldete die Frau den Vorfall bei der Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Betrüger nutzen immer mehr gefälschte QR-Codes, um auf gefälschte Webseiten zu locken. Ziel der Betrüger ist es, an Daten oder Kreditkarteninfos zu gelangen.

Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen, rät die Polizei:

Prüfen Sie den QR-Code: Ist der Code Teil der offiziellen Beschilderung? Wurde etwas überklebt?

Vorsicht bei Kurzlinks: Kontrollieren Sie nach dem Scannen die Webadresse.

Nutzen Sie direkt die App: Sofern eine App existiert, öffnet diese direkt und nicht über einen QR-Code.

Sollten Sie unsicher sein, scannen Sie NICHT den QR-Code.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend die Polizei oder Wählen Sie den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Hinweise unter folgendem Beitrag des Social-Media Teams des Polizeipräsidiums Schwaben Nord:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1101125505376048&set=pb.100064358275008.-2207520000&type=3&locale=de_DE

1542 – Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Garage

Oberhausen – Im Zeitraum von Donnerstag (14.08.2025), 18.00 Uhr, bis Montag (18.08.2025), 12.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einer Garage in der Bleicherbreite.

Der oder die Täter entwendeten mehrere Gegenstände. Insgesamt entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1543 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Im Zeitraum von Samstag (16.08.2025), 19.00 Uhr, bis Montag (18.08.2025), 10.00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Fraunhoferstraße.

Im oben genannten Zeitraum touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Mercedes CLA. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Lechhausen – Am gestrigen Montag (18.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Blücherstraße.

Zwischen 13.50 Uhr und 16.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person eine Vespa. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An der Vespa entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in den oben genannten Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1544 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Lechhausen – Im Zeitraum von Samstag (16.08.2025), 14.00 Uhr, bis Montag (18.08.2025), 07.45 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter vier Autos in der Donaustraße.

Zudem entwendeten der oder die Täter im genannten Zeitraum mehrere Reifen. Die Autos standen auf dem Parkplatz eines Autohauses. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand ein Beuteschaden im hohen vierstelligen Bereich sowie ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1545 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Universitätsviertel – Am Montagnachmittag (18.08.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 28-jährigen und einem 41-jährigen Mann in der Bleriotstraße.

Gegen 15.30 Uhr kam es zunächst zu einer Streitigkeit zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf entstand eine körperliche Auseinandersetzung. Bei der Auseinandersetzung wurde der 28-jähriger Mann leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung gegen die beiden Männer.