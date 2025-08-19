COBURG. Am Dienstagmorgen starb ein Fahrradfahrer, nachdem er im Coburger Stadtgebiet mit einem Auto zusammengestoßen war.

Um 9.25 Uhr befuhr ein 72-jähriger Autofahrer in seinem Pickup mit Anhänger die Callenberger Straße stadteinwärts von Neuses kommend. Nach ersten Erkenntnissen nahm der 42-jährige Fahrradfahrer auf Höhe der Geleitstraße dem Autofahrer die Vorfahrt und kollidierte mit diesem. Er war ohne Helm unterwegs.

Trotz sofort eingeleiteter Hilfemaßnahmen erlag der Fahrradfahrer noch am Unfallort seinen schweren Kopfverletzungen. Der Fahrer des Pickups erlitt einen Schock.

Zur Erforschung des Unfallhergangs unterstützte ein Unfallsachverständiger auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg die Beamten bei der Unfallaufnahme.