1293. Festnahme eines Tatverdächtigen nach illegalem Handel mit Arzneimitteln – Nymphenburg-Neuhausen

Anfang August erhielt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums München einen Hinweis darüber, dass aus einer Apotheke heraus verschreibungspflichtige Medikamente ohne gültiges Rezept verkauft würden.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 59-jährigen Mitarbeiter einer Apotheke mit Wohnsitz im Landkreis München. Am Mittwoch, 13.08.2025, wurde in der Folge ein Durchsuchungsbeschluss des AG München in den Räumlichkeiten der Apotheke vollzogen. Hierbei konnten entsprechende Daten aus dem Kassensystem gesichert werden.

Gegen den 59-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz eingeleitet. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die fortlaufenden Ermittlungen werden durch das Kommissariat 84 geführt.

1294. Gasaustritt – Kirchheim

Am Montag, 18.08.2025, gegen 17:30 Uhr, informierte die Feuerwehr die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München über einen Betriebsunfall auf einem Firmengelände in Kirchheim bei München. Dabei trat eine größere Menge Nitrosengase aus einer Fertigungshalle ins Freie.

Mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren sowie der ABC-Zug München Land waren bei Eintreffen der Polizeistreifen bereits vor Ort. Das Gelände wurde vorsorglich geräumt und weiträumig abgesperrt. Die Feuerwehr belüftete die betroffene Halle und konnte das Gas kontrolliert ableiten.

Die Höhe eines möglichen Sachschadens steht bislang nicht fest.

Vier Polizeibeamte, die mit Absperrmaßnahmen betraut waren, klagten im Verlauf des Einsatzes über Kopfschmerzen und wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache führt die Umweltkommission des Kommissariats 13.

1295. Sachbeschädigung durch Brandlegung – Neuaubing

Am Montag, 18.08.2025, gegen 22:20 Uhr, bemerkte ein Autofahrer im Bereich der Zwernitzer Straße während der Vorbeifahrt eine brennende Plane an einem ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten Pkw-Anhänger.

Er verständigte umgehend den Polizeinotruf 110 und löschte den Brand anschließend selbständig mit einem in seinem Fahrzeug mitgeführten Feuerlöscher.

Aufgrund der Auffindesituation wird aktuell von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Zwernitzer Straße, Neidensteiner Straße und Thuisbrunner Straße (Neuaubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1296. Brand in einem Mehrfamilienhaus – Haar

Am Montag, 18.08.2025, gegen 16:40 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Münchner Polizei durch die Feuerwehr über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Haar informiert.

Als die Polizei vor Ort eintraf, drang weißer Rauch aus einem Zimmer im Erdgeschoss und die Feuerwehr war bereits mit den Löscharbeiten betraut. Kurz darauf konnte die

Feuerwehr den Brand löschen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet ein Zimmer im Erdgeschoss in Vollbrand. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Aufgrund des Brandes war das gesamte Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses nicht mehr bewohnbar. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden kann derzeit

noch nicht beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen insbesondere zur Brandursache führt das Kommissariat 13.

1297. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Bogenhausen

Am Montag, 18.08.2025, gegen 17:25 Uhr, fuhr eine 55-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem Fahrradweg am Isarring in Richtung Schwabing.

Hinter der 55-Jährigen fuhr ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pedelec in die gleiche Richtung.

Zeitgleich befuhr ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Seat Pkw die Fahrspur des Isarrings in Richtung Schwabing.

Als der 38-Jährige die 55-Jährige überholen wollte, berührte ihr Vorderreifen den hinteren Rahmen seines Pedelecs, woraufhin sie die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor. Sie überquerte zunächst den angrenzenden Einfädelungsstreifen und geriet anschließend auf die Fahrbahn des Isarrings. Hier kollidierte sie mit dem Pkw des 34-Jährigen und kam zu Sturz.

Die 55-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trug die 55-Jährige keinen Schutzhelm.

Der 34-Jährige und der 38-Jährige blieben unverletzt.

Das Fahrrad der 55-Jährigen sowie der Pkw des 34-Jährigen wurden beschädigt.

Während der Unfallaufnahme vor Ort kam es zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

1298. Einbruch in Gaststätte – Untersendling

Am Montag, 18.08.2025, zwischen 00:00 Uhr und 09:50 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam über die Eingangstür unbefugten Zutritt in ein Lokal. Der unbekannte Täter entwendete aus der dort befindlichen Kasse einen dreistelligen Geldbetrag.

Anschließend verließ der Täter mitsamt der Tatbeute das Lokal und flüchtete unerkannt in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurde durch die Münchner Kriminalpolizei eine umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lindwurmstraße, Aberlestraße und Bavariastraße (Untersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.