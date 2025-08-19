ROTTACH-EGERN, LKR. MIESBACH. Am Montagnachmittag, 18. August 2025, kam es in einer Wohnsiedlung zu einem Polizeieinsatz, bei welchem unter anderem auch Spezialeinsatzkräfte (SEK) im Einsatz waren. Ein 95-jähriger Mann bedrohte seinen Nachbarn nach einem Streit mit dem Tod. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Der Senior wurde einige Zeit später in seiner Wohnung festgenommen.

Am Montag (18. August 2025), gegen 17.10 Uhr, teilte ein Anwohner eines Wohnanwesens in Rottach-Egern über den Polizeinotruf mit, dass er von seinem Nachbarn mit dem Tode bedroht wurde.

Aufgrund konkreter Anhaltspunkte, dass von dem 95-jährigen Mann, welcher die Bedrohung geäußert hatte, eine Fremdgefährlichkeit ausgehen könnte und Hinweise vorlagen, dass er im Besitz einer Schusswaffe sein könnte, wurden zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Dienststellen zum Einsatzort beordert. Beamte des Spezialeinsatzkommandos Südbayern (SEK) sowie der Verhandlungsgruppe wurden ebenfalls durch die Einsatzleitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd angefordert.

Da eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das Wohnanwesen, in welchem sich der Mann aufhielt, zunächst umstellt, der Bereich großräumig abgesperrt und ein möglicher Zugriff durch das SEK vorbereitet.

Nach intensiven Versuchen der Kontaktaufnahme durch die Verahndlungsgruppe, wurde der 95-Jährige schließlich im weiteren Verlauf durch Kräfte des SEK widerstandslos in seiner Wohnung festgenommen. Da Anhaltspunkte vorlagen, dass der Mann in einem psychischen Aussnahmezustand handelte, wurde er im Anschluss in einer Spezialklinik untergebracht. Verletzt wurde durch den Vorfall glücklicherweise niemand.