STRAUBING. Pedelec-Fahrer alleinbeteiligt gestürzt - Am 18.08.2025 gegen 23:23 Uhr fuhr ein 60-jähriger aus Steinach mit seinem Pedelec vom Gäubodenvolksfest nach Hause.

Zwischen Sossau und Unterzeitldorn kam der 60-Jährige aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kam dort zu Sturz. Aufgrund seiner Verletzungen verstarb der Pedelec-Fahrer im Krankenhaus.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Straubing unter der Telefonnummer 09421/868-0 erbeten.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Straubing, Tel. 09421/868-2309

Veröffentlicht: 19.08.2025, 10.00 Uhr