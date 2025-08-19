HOF. Am vergangenen Wochenende sprühten bislang unbekannte Täter linksmotivierte Schriftzüge auf öffentlichen Grund. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit von Freitag, 12 Uhr, bis Montag, 9.45 Uhr, besprühten bislang unbekannte Täter den Boden in der Straße im „Oberen Anger“ mit roter und blauer Farbe. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof übernahm die weiteren Ermittlungen und sucht Zeugen. Personen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Beobachtungen in der Straße „Oberer Anger“ oder in der näheren Umgebung gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.