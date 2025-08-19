REGENSBURG. Am frühen Montagmorgen ertappte die Bewohnerin eines Hauses einen Einbrecher auf frischer Tat. Dieser konnte flüchten. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Am Montag, 18. August, gegen 2:40 Uhr wachte eine 69-jährige Frau wegen Geräuschen im Haus auf. Vom ersten Stock aus sah sie zur Treppe ins Erdgeschoss herunter und entdeckte einen bislang unbekannten Täter, welcher über einer Schublade gebeugt war. Die 69-Jährige sprach den Einbrecher an, dieser flüchtete daraufhin.

Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben:

ca. Mitte 30

ca. 1,90 m groß

schlank

schwarz gekleidet

trug eine Taschenlampe oder ein Handylicht bei sich

Der Unbekannte entwendete einen dreistelligen Betrag an Bargeld. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen am Tatort übernommen und Spuren gesichert.

Außerdem werden Zeugen gesucht. Haben Sie am Montagmorgen, 18. August 2025, gegen 02:30 Uhr im Bereich der Karpatenstraße in der Regensburger Konradsiedlung verdächtige Beobachtungen gemacht (z. B. verdächtige Personen oder Fahrzeuge)? Dann wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder auch an jede andere Polizeiinspektion.