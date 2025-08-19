Nachtrag zur Pressemeldung der PI Sonthofen vom 18.08.2025:

Der seit Mittwochmorgen, dem 13.08.2025, vermisste 67-Jährige aus Beuren ist am Montagmittag von der bayerischen Polizei bei Suchmaßnahmen im unwegsamen, hochalpinen Gelände im Bereich in Oberstdorf tot aufgefunden worden. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung liegen nicht vor. Nach Abschluss der Identifizierungsmaßnahmen wird die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung hiermit zurückgenommen. Wir bitten, das bereitgestellte Lichtbild aus dem Geschäftsgang zu nehmen. (cw)

