Die 60-jährige Ramona Wenz stand am Montagabend gegen 19.00 Uhr, zuletzt im Kontakt mit Angehörigen und ist seither verschwunden. Die Würzburger Polizei sucht nach der Vermissten aus dem Stadtteil Sanderau, die sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte und möglicherweise auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln überörtlich unterwegs ist. Die Bevölkerung wird gebeten sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

Die 60-Jährige wird wie folgt beschrieben:

Circa 168 cm groß und schlank,

Schwarze, lange Haare

Zur Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931 / 457-2230 entgegen.