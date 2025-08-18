1529 – Polizei ermittelt nach Vorfall in Schwimmbad

Innenstadt – Am Donnerstag (14.08.2025) belästigte ein 29-Jähriger mehrere Kinder in einem Schwimmbad in der Schwimmschulstraße. Der 29-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Gegen 15.00 Uhr näherte sich der 29-jährige Tatverdächtige nach derzeitigen Erkenntnissen mehreren Kindern und berührte diese. Außerdem fertigte er offenbar Bilder von mehreren Kindern. Als Mitarbeiter den Mann ansprachen, versuchte er zunächst zu flüchten, konnte jedoch von diesen und einem Elternteil gestoppt werden. Einsatzkräfte nahmen ihn dann vor Ort vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 29-Jährige am Freitag (15.08.2025) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 29-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun u.a. wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen den 29-Jährigen.

1530 – Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Oberhausen – Am Samstag (16.08.2025) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt am Helmut-Haller-Platz. Einsatzkräfte der Polizei nahmen zwei Tatverdächtige im Alter von 19 und 46 Jahren vorläufig fest.

Gegen 20.30 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Tatverdächtigen und mehreren Personen, die sich dort aufhielten. Hierbei warf der 19-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen eine Flasche nach einem 40-Jährigen und verletzte diesen dabei leicht.

Im weiteren Verlauf griff der 46-Jährige eine 45-Jährige und einen 42-jährigen Mann nach aktuellen Erkenntnissen mit einem Messer an. Die 45-Jährige wurde dabei leicht und der 42-Jährige lebensgefährlich verletzt. Anschließend flüchteten beide Tatverdächtige in Richtung Bahnhofsgebäude. Hier nahm eine Polizeistreife den 19-Jährigen vorläufig fest. Den 46-Jährigen nahmen Polizeibeamte wenig später im Rahmen der sofortigen Fahndung vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 46-jährige Tatverdächtige am Sonntag (17.08.25) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 46-Jährige befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt. Der 19-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei den Verletzten um Personen, die sich regelmäßig am Helmut-Haller-Platz aufhalten. Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.

1531 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Lechhausen – Am Sonntag (17.08.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung in der Waibelstraße.

Gegen 14.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Mülltonnen, indem sie sie in Brand stecken. Anwohner löschten den Brand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

1532 – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Lechhausen – Am Sonntag (17.08.2025) war ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Blücherstraße unterwegs.

Gegen 20.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 24-Jährigen. Hierbei zeigte der Mann drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis.

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 24-Jährigen. Im weiteren Verlauf leistete der 24-Jährige Widerstand gegen die Polizeibeamten und verletzte sich dabei leicht. Die Polizeibeamten wurden nicht verletzt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 24-Jährige wieder entlassen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 24-Jährigen.

1533 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Innenstadt – Am gestrigen Sonntag (17.08.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 23-jährigen und einem 47-jährigen Mann in einer Bar in der Ludwigstraße.

Gegen 04.30 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 23-jährigen und dem 47-jährigen Mann fest. Der zweite 23-Jährige lag auf dem Boden.

Bei der Kontrolle der Männer war der 23-jährigen Männer aggressiv und unkooperativ gegenüber der Polizei. Da er sich nicht beruhigen ließ, fesselten ihn die Beamten. Hierbei leistete er Widerstand gegen die Polizeibeamten und beleidigte die Einsatzkräfte. Aufgrund seiner Verletzungen nach der Auseinandersetzung mit dem 47-Jährigen, wurde der 23-Jährige zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Der zweite 23-Jährige ignorierte die Aufforderungen der Beamten und störte die polizeilichen Maßnahmen. Die Einsatzkräfte brachten den 23-Jährigen schließlich in den Polizeiarrest.

Der 47-jähriger Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen die drei Männer sowie wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 23-Jährigen.

1534 – Polizei stoppt Rollerfahrer ohne Führerschein – Roller offenbar entwendet

Innenstadt – In der Nacht auf den heutigen Montag (18.08.2025) fuhr ein 15-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis mit einem Roller in der Nagahama-Allee.

Gegen 04.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 15-jährigen Fahrer und seinen 14-jährigen Mitfahrer auf dem Roller. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 15-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem wurde der Roller offenbar zuvor in der Provinostraße entwendet.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Besonders schwerem Diebstahl eines Rollers gegen den 15-Jährigen

1535 – Polizei stoppt alkoholisierten E-Scooter-Fahrer

Oberhausen – In der Nacht auf den heutigen Montag (18.08.2025) fuhr ein 23-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss in der Dieselstraße.

Gegen 01.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Test bestätigte diesen Wert.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 23-jährigen Mann.

1536 – Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch

Pfersee – Im Zeitraum von Donnerstag (14.08.2025), 17.00 Uhr, bis Freitag (15.08.2025), 09.40 Uhr, versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einem Firmengebäude im Dillinger Weg zu verschaffen. Dies misslang den Unbekannten jedoch.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Versuchs eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.