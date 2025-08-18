SCHORNDORF. LKR. CHAM. Nach einem Überfall auf eine Bäckerei in Schorndorf am Donnerstagnachmittag konnten zwei junge Männer im Alter von 20 und 22 Jahren festgenommen werden. Dank des notierten Kennzeichens führte eine Fahndung direkt zur Halteradresse.

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:15 Uhr kam es in einer Bäckerei in Schorndorf zu einem bewaffneten Überfall. Ein bis dahin unbekannter Mann betrat das Geschäft und forderte unter Vorhalt eines Klappmessers Bargeld von der anwesenden Verkäuferin. Der Täter entnahm den Kassenschlüssel, ohne jedoch an Geld zu gelangen, und flüchtete anschließend aus dem Laden. Draußen stieg er in einen weißen Kleinwagen, der von einer weiteren männlichen Person gefahren wurde. Das Duo entkam zunächst. Dank der Aufmerksamkeit einer Zeugin, die sich das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs merken konnte, leitete die Polizei unverzüglich Fahndungsmaßnahmen ein. Eine Nachschau an der Halteradresse führte kurze Zeit später zur Festnahme zweier deutscher Männer im Alter von 20 und 22 Jahren.

Am 14.08.2025 wurden die beiden Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen beide Männer, der jedoch gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.