REGENSBURG. Am Donnerstagmorgen wurde ein mutmaßlicher Einbrecher auf frischer Tat in einer Wohnung im Regensburger Osten ertappt. Er sprang daraufhin aus dem zweiten Stock in den Innenhof. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Donnerstagmorgen, 14. August, gegen 05:30 Uhr, kletterte ein 20-jähriger Mann in der Greflinger Straße in Regensburg über mehrere Balkone auf den Balkon einer 41-jährigen Frau. Die Balkontüre stand offen und der junge Mann ging in die Wohnung. Im Wohnzimmer nahm er ein Mobiltelefon an sich und ging weiter durch die Wohnung. Im Badezimmer wurde der mutmaßliche Dieb von einem 45-jährigen Bewohner auf frischer Tat ertappt. Der 20-Jährige sprang aus dem Fenster im zweiten Stock in den Innenhof und versuchte dort, das Fahrrad einer Anwohnerin zu entwenden. Währenddessen rief der Bewohner die Polizei.

Der mutmaßliche Dieb wurde kurz darauf von Einsatzkräften festgenommen. Aufgrund einer Verletzung, die er sich beim Sprung aus dem zweiten Stock zugezogen hatte, wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt.