COBURG. Am Sonntagnachmittag belästigte ein Mann ein junges Mädchen im Coburger Freibad. Die Kriminalpolizei Coburg sucht Zeugen.

Während des Schwimmbadbesuches soll der 33-Jährige das elfjährige Mädchen gegen 16.15 Uhr im Außenbecken unsittlich berührt haben. Sie wandte sich anschließend an den Bademeister, der wiederum die Polizei Coburg verständigte. Die Beamten gingen vor Ort Zeugenhinweisen nach und konnten so den 33-jährigen Tatverdächtigen rasch ermitteln.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.