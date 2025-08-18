1287. Raubdelikt – Maxvorstadt

Am Sonntag, 17.08.2025, gegen 05:30 Uhr, befanden sich ein 23-Jähriger und ein 27-Jähriger (beide mit Wohnsitz in München) in einer Grünanlage im Bereich des Maximiliansplatzes in München. Hier wurden sie von einer bislang unbekannten männlichen Person auf ihre augenscheinlich wertvollen Armbanduhren angesprochen. Es kam zu einem kurzen Gespräch und im Anschluss entfernten sich der Mann wieder von den Beiden.

Kurz darauf kamen mehrere bislang unbekannte Täter auf die beiden Männer zu und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, indem die unbekannten Täter auf den 23- und den 27-Jährigen einschlugen und eintraten. Dabei wurde die Armbanduhr des 23-Jährigen gewaltsam von seinem Handgelenk gerissen. Auch die Armbanduhr des 27-Jährigen sollte entwendet werden, was dieser jedoch durch seine körperliche Gegenwehr verhindern konnte. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter fußläufig in unbekannte Richtung.

Die beiden Männer verständigten den Polizeinotruf 110, woraufhin direkt eine Fahndung nach den unbekannten Tätern durchgeführt wurde. Diese Fahndung erbrachte bislang keine neuen Hinweise auf die Täter.

Der 23-Jährige sowie der 27-Jährige wurden durch den Übergriff leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Die geraubte Uhr hatte einen Wert von mehreren Hundert Euro.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Maximiliansplatz und Max-Joseph-Straße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1288. Schnellfahrer – Milbertshofen

In der Nacht von Freitag, 15.08.2025, auf Samstag, 16.08.2025, führte die Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) Geschwindigkeitsmessungen auf der Ingolstädter Straße durch.

Gegen 23:00 Uhr wurde ein Audi Pkw mit einer Geschwindigkeit von 117 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen und kurz darauf durch die eingesetzten Kräfte angehalten.

Der Fahrer des Pkw war ein 25-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Oberallgäu. Den 25-Jährigen erwartet jetzt zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein Fahrverbot von drei Monaten.

Da die Zentrale Bußgeldstelle in der Regel bei der Höhe der Überschreitung von mehr als dem doppelten der erlaubten Geschwindigkeit von einem Tatvorsatz ausgeht, wird das Bußgeld voraussichtlich von 700 Euro auf 1.400 Euro verdoppelt.

Hinweis der Münchner Polizei:

Überhöhte Geschwindigkeit führt als eine der Hauptunfallursachen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen.

Die Münchner Polizei wird deshalb zur Erhöhung der Verkehrssicherheit weiterhin gezielt Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.

1289. Betriebsunfall; eine Person tödlich verletzt – Milbertshofen/Am Hart

Am Samstag, 16.08.2025, gegen 11:00 Uhr, befand sich ein 43-Jähriger mit Wohnsitz in Bremen in einem Neubau auf einem Betriebsgelände.

Nach aktuellem Stand fuhr er auf dem Betriebsgelände mit einem Gabelstapler, wo er mit nicht heruntergefahrener Hubeinrichtung eine Stahlzwischendecke streifte. Dadurch kippte er nach links. Da der 43-Jährige keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, fiel er beim Kippen aus der Kabine und wurde zwischen dem Dach des Gabelstaplers und dem Betonboden eingeklemmt.

Mitarbeiter konnten den Unfall beobachten, verständigten den Notruf und befreiten den 43-Jährigen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag.

Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die polizeiliche Aufnahme vor Ort erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1290. Einbruch in Einfamilienhaus – Aying

Am Sonntag, 17.08.2025, zwischen 12:55 Uhr bis 18:10 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam über die Terassentür unbefugt Zutritt in ein Einfamilienhaus.

Nachdem sie die Räumlichkeiten durchsucht hatten, flüchteten die Täter unter der Mitnahme von Schmuck (im mittleren fünfstelligen Bereich) unerkannt in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden von der Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im oben genannten Zeitraum im Bereich des Amselwegs, des Finkenwegs und des Schreinerwegs (Aying) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

1291. Festnahme nach versuchtem Einbruch in einem Lokal – Obergiesing

Am Montag, 18.08.2025, gegen 02:20 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Täter versuchte, gewaltsam in ein Lokal einzudringen. Sie setzte umgehend die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München telefonisch darüber in Kenntnis, woraufhin mehrere uniformierte und zivile Polizeistreifen zum Einsatzort versandt wurden.

Vor Ort konnte ein Tatverdächtiger angetroffen und festgenommen werden. Es handelte sich hierbei um einen 39-jährigen mit tunesischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Der 39-Jährige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Die Klärung der Haftfrage durch den Ermittlungsrichter erfolgt im Laufe des heutigen Tages.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52.

1292. Größere Polizeieinsätze nach mehreren sexuell motivierten Übergriffen – Landkreis München

Am Freitag, 15.08.2025, sowie Samstag, 16.08.2025, kam es im Bereich Ottobrunn und Hohenbrunn zu größeren Polizeieinsätzen mit intensiven Fahndungsmaßnahmen, nachdem jeweils ein unbekannter Täter eine Frau mutmaßlich sexuell motiviert angegangen hatte. Ein weiterer gleichgelagerter Vorfall vom Donnerstag, 14.08.2025, wurde im Nachgang bekannt.

Fall 1:

Am Freitag, 15.08.2025, gegen 21:55 Uhr, ging eine 24-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München in Ottobrunn alleine auf dem Karl-Valentin-Weg zwischen der Uhlandstraße und der Hermann-Löns-Straße, als sich ihr eine unbekannte männliche Person von hinten näherte. Als die männliche Person sie eingeholt hatte, ging diese die 24-Jährige von hinten an, griff ihr u.a. an den Oberkörper und versuchte sie zu Fall zu bringen. Die 24-Jährige wehrte sich, woraufhin der unbekannte Täter in Richtung Karl-Stieler-Straße in Ottobrunn flüchtete. Daraufhin begab sie sich direkt zur örtlichen Polizeiinspektion und zeigte den Vorfall an. Es wurden sofort Fahndungsmaßnahmen nach dem unbekannten Täter mit mehreren Streifen sowie einem Polizeihubschrauber eingeleitet, die jedoch nicht zu dessen Ergreifung führten.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 175 cm groß, etwa 40 Jahre, Bart, dunkle Augen, osteuropäisches Erscheinungsbild, schwarze Sportjacke, rot/weiß/braun-kariertes Hemd, dunklere kurze Hose, dunkle Schuhe, ungepflegte Erscheinung

Fall 2:

Am Samstag, 16.08.2025 gegen 21:20 Uhr, befand sich eine 36-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München in Hohenbrunn alleine zu Fuß im dortigen Bereich der Hohenbrunner Straße. Auf Höhe der Frühlingstraße trat ein bisher unbekannter männlicher Täter unbemerkt von hinten an sie heran und griff ihr unvermittelt u.a. an den Oberkörper. Als die 36-Jährige schrie, flüchtete der unbekannte Täter in Richtung der Frühlingstraße. Daraufhin begab sie sich direkt zur örtlichen Polizeiinspektion und zeigte den Vorfall an.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm, etwa 30 Jahre, kräftige Statur, hellere Hautfarbe, kurze Haare, Bart ohne Konturen, bekleidet mit Cap, T-Shirt, Sneaker

Fall 3:

Am Samstag, 16.08.2025, gegen 21:50 Uhr, ging eine Jugendliche mit Wohnsitz im Landkreis München allein auf der Jahnstraße in Ottobrunn. Hierbei bemerkte sie bereits eine unbekannte männliche Person, die ihr nachging. Im Bereich einer kleineren Grünanlage trat der unbekannte Täter schließlich von hinten an die Jugendliche heran und griff ihr u.a. an den Oberkörper. Die Jugendliche schrie und stürzte zu Boden. Der unbekannte Täter ergriff anschließend die Flucht. Die Jugendliche informierte ihre Eltern, welche sofort den Polizeinotruf 110 verständigten. Es wurden sofort Fahndungsmaßnahmen nach dem unbekannten Täter mit mehreren Streifen sowie einem Polizeihubschrauber eingeleitet, die jedoch nicht zu dessen Ergreifung führten.

Fall 4:

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde durch eine Anwohnerbefragung bekannt, dass sich am Donnerstag, 14.08.2025, gegen 22:00 Uhr, eine 49-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München in Ottobrunn im dortigen Bereich der Hohenbrunner Straße aufhielt, als unvermittelt ein unbekannter männlicher Täter von hinten an sie herantrat. Im weiteren Verlauf ging der unbekannte Täter die 49-Jährige an und griff ihr u.a. an den Oberkörper. Die 49-Jährige schrie den Täter an und setzte sich zur Wehr, woraufhin dieser in Richtung des S-Bahnhofs Ottobrunn flüchtete.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 175 cm, etwa 30 Jahre, rotes Cap

Das Kommissariat 15 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Jeweilige individuelle Tatabläufe bedürfen aktuell noch weiterer Abklärungen. Eventuelle Tatzusammenhänge, auch mit zurückliegenden Vorfällen, werden im Rahmen der laufenden Ermittlungen geprüft.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Ottobrunn und Hohenbrunn Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.