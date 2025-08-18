SCHWABACH. (822) Ein bislang unbekannter Täter warf am frühen Montagmorgen (18.08.2025) Steine von einer Brücke auf die B2 bei Schwabach. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Der 54-jährige Fahrer eines Lkw war gegen 04:40 Uhr auf der B2 in Richtung Weißenburg unterwegs. Auf Höhe der Brücke der Verbindungsstraße zwischen Penzendorf und Leerstetten wurde der Lkw von einem etwa faustgroßen Stein getroffen. Dieser durchschlug die Windschutzscheibe glücklicherweise nicht, sodass der Fahrer unverletzt blieb.

Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Auf Grund des potentiell lebensgefährlichen Tatgeschehens wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten mögliche Zeugen um Hinweise:

Wer hat in den frühen Morgenstunden (ab etwa 04:30 Uhr) Personen im Bereich der genannten Brücke wahrgenommen?

Um die Tatzeit befuhr ein Fahrzeug die Brücke von Schaftnach kommend in Richtung Leerstetten. Der Fahrer dieses Fahrzeugs könnte ein wichtiger Zeuge sein und wird gebeten, sich zu melden.

Wer ist möglicherweise selbst ebenfalls geschädigt worden und hat sich bislang nicht an die Polizei gewendet?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 entgegen.



Erstellt durch: Marc Siegl