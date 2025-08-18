LOICHING, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am 17.08.2025 um ca. 12:40 Uhr ereignete sich in auf der Kreisstraße 8, zwischen Oberwolkersdorf und Pischelsdorf ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Die beiden Pkw kamen sich im Kurvenbereich entgegen. Dabei konnte ein Fahrzeugführer seine Spur nicht halten und es kam zum Frontalzusammenstoß. Ein 25-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt, der andere 40-jährige Fahrer wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht, wo er später seinen Verletzungen erlag. Die Kreisstraße war bis 17:30 Uhr gesperrt. An der Unfallstelle war ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst anwesend. Nach Abschluss der Unfallaufnahme sowie der Bergung beider Fahrzeuge wurde die Straße wieder freigegeben.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Dingolfing, Pressebeauftragter Jan Pache, PHM, Tel.: 08731/3144-0

Veröffentlicht: 18.08.2025, 11.00 Uhr