PASSAU. In der Nacht von Donnerstag (14.08.2025) auf Freitag (15.08.2025) kam es in der Innenstadt zu einem Übergriff auf einen 54-Jährigen. Der Angreifer konnte im Anschluss festgenommen werden, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 02.50 Uhr kam es an der Ecke Brunngasse und Frauengasse zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 41-Jähriger einem 54-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht sprühte und wohl versuchte, dessen Geldbeutel aus der Hosentasche zu nehmen. Dies gelang dem Angreifer nicht, weshalb er sich zu Fuß entfernte. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der mutmaßliche Tatverdächtige in der Regensburger Straße festgestellt werden. Der 41-jährige Mann aus Passau führte ein Pfefferspray mit, das von den Beamten sichergestellt wurde. Der Geschädigte wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft übernommen. Gegen den 41-jährigen Tatverdächtigen bestand ein Haftbefehl, der ihm eröffnet wurde. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

18.08.2025