BAD BERNECK, LKR. BAYREUTH. Am vergangenen Wochenende drangen bislang unbekannte Täter in ein Altersheim in der Otto-Schicker-Straße ein. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum von Freitag, 14 Uhr, bis Montagmorgen, 6.15 Uhr, gewaltsam Zugang zu dem Gebäude.

Sie durchsuchten das Büro des Altersheimes und stahlen Bargeld in Höhe von 5000 Euro. Anschließend flüchteten die Täter und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von zirka 50 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Otto-Schicker-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.