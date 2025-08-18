GOTTFRIEDING, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Samstag (16.08.2025) gegen 02:30 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB A92, kurz vor der Ausfahrt Dingolfing Ost in Fahrtrichtung München.

Ein mit drei Personen aus dem Landkreis Landshut besetzter Pkw kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Regen nach rechts von der Fahrbahn ab. Er durchbrach den Wildschutzzaun und überschlug sich im angrenzenden Feld mehrfach. Der 18-jährige Fahrer und die 25-jährige Beifahrerin vorne rechts wurden schwer verletzt, die 25-jährige Insassin hinten rechts wurde tödlich verletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Erstellung eines unfallanalytischen und technischen Gutachtens an die Unfallstelle bestellt. Die rechte Spur der A92 Ri. München war bis 07:30 Uhr gesperrt. An der Unfallstelle war ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst.Nach Abschluss der Unfallaufnahme sowie der Bergung des Fahrzeugs wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Wörth/Isar unter 08702/9482990 zu melden.

Medienkontakt: Autobahnpolizeistation Wörth a.d. Isar, Tel.: 08702/948299-0

Veröffentlicht: 18.08..2025, 07.03 Uhr