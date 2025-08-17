78-Jähriger vermisst - Wer kann Hinweise geben?

SCHWEINFURT. Seit Sonntagnachmittag wird ein 78-jähriger Senior aus seinem Altenheim vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieser sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Schweinfurter Polizei sucht zur Stunde nach dem Mann und hofft auf Hinweise.

Der 78-Jährige verließ das Altenheim in der Elsa-Brändström-Straße offenbar am Sonntag gegen 14:00 Uhr und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Er ist dement und nicht ortskundig. Er ist mit seiner Gehilfe unterwegs und könnte sich nach derzeitigen Erkenntnissen im Waldgebiet um den Deutschhof aufhalten.

Er wird wie folgt beschrieben:

185 cm groß

67 kg

schlanke Figur

braune etwas längere Haare

weißer Bart

bekleidet mit grünem Hemd mit weißen Streifen, dunkler Jeans

Hinweise nimmt die Schweinfurter Polizei unter 09721/202-0 entgegen