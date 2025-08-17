1518 - Ampelausfälle im Stadtgebiet Augsburg dauern an

Stadtgebiet Augsburg - Ein kräftiger Regenschauer am Samstag (16.08.2025), kurz vor 13:00 Uhr, sorgte in Augsburg, Gersthofen, Königsbrunn und Dillingen für mehrere Ampelausfälle.

Laut Tiefbauamt der Stadt Augsburg kann es jedoch aufgrund fehlender Ersatzteile an folgenden Kreuzungen bis Montag (18.08.2025) dauern, bis die Lichtzeichenanlagen wieder funktionieren:

Kreuzung Allgäuer Straße / Friedrich-Ebert-Straße / Bahnstraße 86199 Augsburg

Äußere Uferstraße / Dieselbrücke / Dieselstraße

Jakoberwallstraße / City-Galerie

Kreuzung Forsterstraße / Provinostraße / Remboldstraße / Margaretenstraße

Kreuzung Brückenstraße / Müllerstraße / Stephingerberg

1519 - Zeugensuche nach Fahrraddiebstahl

Bärenkeller - Bereits am Donnerstag (14.08.2025), wurden zwei Fahrräder an einem Fahrradabstellplatz eines Freibades im Oberer Schleißweg entwendet.

Die beiden Jungen versperrten ihre Fahrräder gegen 13:45 Uhr, als sie gegen 18:15 Uhr zurückkehrten, stellten sie fest, dass beide Fahrräder entwendet wurden.

Die Polizei Augsburg Oberhausen bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.

Innenstadt - Ebenfalls am Donnerstag (14.08.2025), wurde in der Jakoberstraße ein schwarzes E-Bike entwendet. Die Geschädigte hatte ihr E-Bike der Marke Bulls zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr auf Höhe der Hausnummer 16 versperrt abgestellt. Bei ihrer Rückkehr war das Fahrrad verschwunden.

Die Polizei Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 0821/323-2310.

1520 - Polizei sucht Zeugen nach Tankbetrug

Oberhausen - Am Donnerstag (14.08.2025) tankte ein bislang unbekannter Mann sein Fahrzeug an einer Tankstelle im Gablinger Weg und fuhr anschließend davon, ohne zu bezahlen.

Gegen 22 Uhr fuhr der Mann mit einem schwarz-silbernen Mercedes Vito auf das Tankstellengelände und tankte für einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag.

Ein Zeuge konnte dies beobachten und stellte dabei fest, dass am Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht waren.

Nach dem Tankvorgang fuhr der Mann sofort in stadtauswärtiger Richtung los, ohne zu bezahlen.

Der Zeuge beschrieb den jungen Mann wie folgt: relativ jung, Dreitagebart, Bermudashorts, schwarzer Hoodie mit hochgezogener Kapuze.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarz-silbernen Mercedes Vito, der vorne links eine auffällige Beschädigung haben soll.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg Oberhausen unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.

1521 - Polizei verhindert Trunkenheitsfahrten

Oberhausen - Am Samstag (16.08.2025), gegen 01:15 Uhr, konnte eine Polizeistreife einen 57-Jährigen in der Dieselstraße feststellen, der offenbar Schwierigkeiten hatte auf sein Fahrrad aufzusteigen.

Bei einer anschließenden Kontrolle ergab ein Atemalkoholstest einen Wert von zwei Promille. Das Fahrrad wurde deshalb im Beisein des Mannes versperrt und der Schlüssel auf der Polizeiwache hinterlegt.

Der Mann konnte seinen Heimweg zu Fuß antreten.

Bismarckviertel - Am Sonntag (17.08.2025), gegen 04:00 Uhr, stellte eine Streife einen 22-Jährigen fest, der beim Aufsteigen auf sein Fahrrad stark schwankte. Deshalb wurde er kontrolliert. Hierbei konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von mehr als 1,7 Promille.

Der Mann wurde darauf hingewiesen, dass er in seinem Zustand kein Fahrzeug mehr führen dürfe und trat anschließend seinen Weg nach Hause zu Fuß an.

Hochfeld - Am Samstag (16.08.2025) stellte eine Polizeistreife gegen 17:40 Uhr einen Mann in der Ernst-Lehner-Straße fest, der neben einem E-Scooter stand, an dem ein blaues (und damit ungültiges) Versicherungskennzeichen angebracht war.

Aus diesem Grund wurde der Mann einer Kontrolle unterzogen. Der 40-Jährige wurde hinsichtlich des fehlenden Versicherungsschutzes im Falle eines Fahrtantritts aufgeklärt. Hierbei wurde bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille.

Der Mann durfte seinen weiteren Weg nun zu Fuß antreten.

Spickel - Ebenfalls am Samstag (16.08.2025), gegen 08:55 Uhr, stellte eine Polizeistreife einen Lkw auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hofrat-Röhrer-Straße fest, dessen Fahrer sich schlafend im Fahrzeug befand.

Im Gespräch konnte eine Schnapsflasche im Fahrzeug festgestellt werden, sowie starker Alkoholgeruch bei dem 36-jährigen Fahrer.

Ein Atemalkoholtest ergab 2,9 Promille, woraufhin der Fahrzeugschlüssel des Lkw sichergestellt wurde, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Der Fahrer erschien am Sonntagmorgen (17.08.2025) auf der Polizeidienststelle, um den Fahrzeugschlüssel abzuholen. Ein erneuter Alkoholtest ergab jedoch einen Wert von 1,4 Promille, woraufhin der Schlüssel nicht an den 36-Jährigen herausgegeben wurde, sondern auf der Dienststelle verblieb.

1522 - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Lechhausen - Am Samstag (16.08.2025) wurde ein in der Linke Brandstraße geparkter Seat beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich anschließend.

Die Geschädigte parkte ihr Fahrzeug gegen 09:45 Uhr in der Linke Brandstraße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als sie gegen 10:10 Uhr wieder zu ihrem Pkw zurückkam bemerkte sie den Schaden im linken vorderen Bereich.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Die Polizei Augsburg Ost bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Tel. 0821/323-2310 zu melden.

1523 - Polizei nimmt Betrunkenen nach Widerstand fest

Innenstadt - Am Samstag (16.08.2025), gegen 15:45 Uhr, wurde der Polizei eine Person gemeldet, die zunächst Passanten anpöbelte und anschließend Widerstand leistete.

Der 35-Jährige war in stark alkoholisiertem Zustand mehrfach auf die Straße Hoher Weg gelaufen. Beim Eintreffen der Polizeistreife befand sich der Mann vor dem Dom und pöbelte dort Passanten an. Im Rahmen der Kontrolle wollte der Mann seine Personalien nicht angeben und wehrte sich gegen die Durchsuchung nach seinen Ausweisdokumenten. Hierbei schlug er nach einem Polizeibeamten.

Der Mann wurde daraufhin gefesselt.

Da der 36-Jährige keinen Wohnsitz hat und weitere Straftaten zu erwarten waren, wurde der Mann zur Ausnüchterung in den Polizeiarrest gebracht.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

1524 - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Lechhausen - Am Donnerstag (14.08.2025) kam es in der Derchinger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Gegen 22:45 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Pkw die Derchinger Straße in westlicher Fahrtrichtung. An der Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße fuhr er ohne am Stoppschild anzuhalten in die Kreuzung und übersah hierbei einen 46-jährigen Pkw-Fahrer, der die Kurt-Schumacher-Straße in südlicher Richtung befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Pkw des 38-Jährigen einen Achsbruch erlitt und die Beifahrerin des 46-Jährigen Schmerzen im Nackenbereich. Die Frau konnte nach ärztlicher Behandlung vor Ort wieder entlassen werden.

Der Pkw des 38-Jährigen musste abgeschleppt werden, ihn erwartet nun eine Anzeige nach der Straßenverkehrsordnung und fahrlässiger Körperverletzung.

1526 - Motorradfahrer entzieht sich Kontrolle

Innenstadt - Am Samstag (16.08.2025), entzog sich ein Motorradfahrer einer Polizeikontrolle und ließ nach einem Sturz das Motorrad zurück.

Gegen 00:55 Uhr sollte das Motorrad einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. An der Kreuzung Schaezler- /Schießgrabenstraße trat ein Polizeibeamter an das Fahrzeug, als dieses an einer roten Ampel halten musste. Der Fahrer versuchte daraufhin zu flüchten, allerdings fiel das Motorrad um und der Fahrer und die weibliche Beifahrerin flüchteten zu Fuß.

Im Rahmen einer Fahndung konnten die beiden Personen nicht mehr angetroffen werden.

Das Kennzeichen des Motorrades wurde bereits im Vorfeld als gestohlen gemeldet, das Motorrad, eine blau-weiße Suzuki, ist aktuell nicht zugelassen.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 170 cm groß, dunkles, längeres Haar, er trug eine schwarze Hose, sowie einen schwarzen Hoodie.

Die Sozia wird wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 160 cm groß, lange Haare, sie trug eine Motorradjacke mit weißem Logo "FLM" und einen schwarzen Motorradhelm.

Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Fahrer bzw. die Beifahrerin oder das Motorrad geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg Mitte, unter der Tel. 0821/323-2110 zu melden.

1527 - Polizei kontrolliert Fahrer mit gestohlenem E-Scooter

Innenstadt - Am Donnerstag (14.08.2025) kontrollierte eine Polizeistreife einen 48-Jährigen auf einem E-Scooter.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass am Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem wurde die Software an dem E-Scooter manipuliert, sodass das Fahrzeug schneller fährt.

Der E-Scooter wurde außerdem als gestohlen gemeldet. Ob hierfür der 48-Jährige in Frage kommt ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der E-Scooter wurde sichergestellt.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

1528 - Einbrüche im Stadtgebiet

Innenstadt - Am Samstag (16.08.2025) verschafften sich zwei unbekannte Täter Zugang zu einem Modegeschäft am Perlachberg.

Gegen 22:40 Uhr konnte ein Zeuge zwei Personen beobachten, die sich vor dem Modegeschäft aufhielten. Die beiden Unbekannten flüchteten, als sie den Zeugen bemerkten.

Wie die beiden Personen sich Zugang verschafften, sowie ein entstandener Beuteschaden sind aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Göggingen - Im Zeitraum zwischen Donnerstag (14.08.2025), 18:30 Uhr und Samstag (16.08.2025), 06:40 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere Täter Zugang zu einem Kiosk in der Gögginger Straße.

Auch hier laufen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen hinsichtlich des Tathergangs und Beuteschaden.