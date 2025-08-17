ZAPFENDORF, LKR. BAMBERG. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Samstag Zugang zu einem Schwimmbad in Zapfendorf und stahlen Bargeld. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen, 4 Uhr, gelangten die Einbrecher in das Schwimmbad in der Laufer Straße. Dort durchsuchten sie die Räume und stahlen einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag, bevor sie unerkannt flüchteten. Der Schaden beträgt geschätzte 3.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.