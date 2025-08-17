FORCHHEIM. Im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag sprühten Unbekannte ein Graffiti auf eine Kunstinstallation auf einer Kreisverkehrsinsel im Gemeindegebiet Forchheim.

Am Freitagnachmittag verständigten Zeugen die Polizei Forchheim, nachdem sie ein Graffiti auf dem Kunstwerk am „Kersbacher Kreisel“ an der Staatsstraße 2243 / Kreisstraße FO 8 entdeckt hatten. Dort prangte der Schriftzug „Help Gaza“, der im Zeitraum von Donnerstag, 22 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr, auf das Objekt gesprüht wurde. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.