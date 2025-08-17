1282. Staatsschutzrelevantes Delikt –Altstadt

Am Dienstag, 12.08.2025, gegen 06:50 Uhr, beobachtete ein Zeuge einen Mann, der auf offener Straße lautstark schrie und mehrfach ein Handzeichen mit Bezug zum Nationalsozialismus zeigte. Der Zeuge informierte daraufhin telefonisch die Polizei über den Notruf 110.

Der Tatverdächtige konnte durch die eingesetzten Beamten im Bereich des Englischen Gartens angetroffen werden. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen alkoholisierten 30-Jährigen mit Wohnsitz in München. Er wurde wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 44 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1283. Größerer Polizeieinsatz – Sendling

Am Freitag, 15.08.2025, gegen 23:00 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Anrufe wegen überlauter Musik von Kiesbänken am Flaucher nahe der Brudermühlbrücke ein.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten vor Ort rund 150 Personen die zu lauter Musik feierten angetroffen werden.

Da sich kein Verantwortlicher zu erkennen gab und die Polizeibeamten von einigen Personen zeitweise umringt waren, wurden weitere Unterstützungskräfte hinzugerufen.

Im weiteren Verlauf konnte ein 27-Jähriger aus Hamburg am aufgestellten DJ-Mischpult festgestellt werden. Dieser bestritt jedoch eine Beteiligung an der Feier sowie Eigentümer des Equipments zu sein.

Nach der Aufnahme seiner Personalien wurde die illegale Feier aufgelöst, die technischen Geräte sichergestellt sowie eine Anzeige wegen Ruhestörung gegen Unbekannt erstattet.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die Polizeiinspektion 15 (Sendling).

1284. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Linienbus; sechs Personen verletzt – Obersendling

Am Samstag, 16.08.2025, gegen 23:40 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Mercedes, die Boschetsrieder Straße in Richtung Hofmannstraße. Mit im Fahrzeug befanden sich drei weitere Männer im Alter von 26, 28 und 30 Jahren, alle ebenfalls mit Wohnsitz in München.

An der Kreuzung Boschetsrieder Straße / Hofmannstraße fuhr der 24-Jährige in die Kreuzung ein. Zur selben Zeit überquerte ein 56-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Linienbus von der Hofmannstraße kommend die Boschetsrieder Straße in Richtung Passauerstraße.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Unfall wurden alle vier Pkw-Innsassen, sowie der Busfahrer und ein 23-jähriger Fahrgast verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht.

Der Bus und der Pkw wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird nach aktuellem Ermittlungsstand auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Kreuzung teilweise gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1285. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohungslage – Grünwald

Am Samstag, 16.08.2025, gegen 17:45 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidium München darüber informiert, dass es in einem Anwesen der Südliche Münchner Straße zu einer Bedrohungssituation gekommen war.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort warteten bereits vor dem Anwesen zwei Personen auf die auf die Einsatzkräfte. Hierbei handelte es sich um einen 24-Jährigen und eine 22 Jahre alte Zeugin, beide mit Wohnsitz in München.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass es zwischen einem 27-Jährigen mit Wohnsitz in München und dem 24-Jährigen in der gemeinsamen Küche des Anwesens zum Streit kam. Im Verlauf dieses Streits nahm der 27-Jährige ein Küchenmesser, bedrohte damit den 24-Jährigen und verletzte diesen leicht an der Hand.

Der 27-Jährige konnte nach den Schilderungen im Haus widerstandslos festgenommen werden. Ein Messer wurde in seinem Zimmer aufgefunden und sichergestellt.

Die Verletzungen an der Hand des 24-Jährigen musste nicht weiter medizinisch behandelt werden.

Gegen den 27-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

Das Kommissariat 26 übernimmt die weiteren Ermittlungen.

1286. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; drei Personen verletzt – Maxvorstadt

Am Samstag, 16.08.2025, gegen 05:20 Uhr, befuhr ein 48-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Hyundai, den Oskar-von-Miller-Ring in Fahrtrichtung Prinzregentenstraße.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr der 48-Jährige auf dem falschen Fahrstreifen in den Altstadttunnel und somit entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Prinzregentenstraße.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 52-Jähriger mit einer 51-jährigen Beifahrerin, beide mit Wohnsitz in München, mit seinem Pkw, Renault, von der Prinzregentenstraße kommend in den Altstadtringtunnel ein.

Kurz nach der Einfahrt in den Tunnel kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Zusammenstoß wurden alle drei Insassen der beiden Pkw verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in Münchner Kliniken gebracht werden.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Verkehrsunfall wurde auch die Tunnelwand leicht beschädigt.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste der Altstadtringtunnel teilweise gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.