OBERAU, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Samstag, 16. August 2025, kam es auf der Bundesstraße 2 im Gemeindebereich von Oberau zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein 72 Jahre alter Mann verstarb. Der Senior war mit seinem Kleinkraftrad im Tunnel Oberau mit zwei Pkw kollidiert und dabei so schwer verletzt worden, dass er später in einem Unfallklinikum verstarb. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen in dem Fall.

Zu dem folgenschweren Verkehrsunfall kam es gegen 10:40 Uhr im Bereich des nördlichen Tunnelausgangs des Tunnels Oberau. Ein 72 Jahre alter Schweizer fuhr zu dieser Zeit mit seinem Kleinkraftrad (Motorroller) der Marke Piaggio auf der Bundestraße 2 in den Tunnel Oberau in Richtung München. Am Tunnelende mussten die Pkw vor ihm verkehrsbedingt abbremsen. Der Rollerfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte zuerst mit dem direkt vor ihm fahrenden Fahrzeug und dann mit einem Pkw, der sich auf der von rechts kommenden Einfädelspur aus Oberau befand.

Der 72-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen und kam zur Intensivbehandlung ins Unfallklinikum nach Murnau. Am Abend kam die traurige Mitteilung, dass der Mann dort seinen Verletzungen erlegen war. Weitere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt, es entstand jedoch ein Gesamtschaden in Höhe von über 5.000 Euro.

Auf Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Münchenh II zogen die unfallaufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen einen Sachverständigen an die Unfallstelle hinzu. Er soll durch die Erstellung entsprechender Gutachten die genau Rekonstruktion des Unfallhergangs ermöglichen.