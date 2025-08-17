NÜRNBERG. (820) In der Nacht von Samstag (16.08.2025) auf Sonntag (17.08.2025) griffen zwei unbekannte Täter einen 24-Jährigen im Nürnberger Süden an und entrissen ihm Schmuckstücke. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Der Geschädigte lief gegen 01:15 Uhr vom Hauptbahnhof in Richtung Südstadt, wobei er bemerkte, dass ihn zwei Personen verfolgten. Diese fragten ihn in der Halskestraße zunächst nach einer Zigarette und traten ihm im Anschluss von hinten in die Kniekehle. Daraufhin entrissen sie ihm die getragene Halskette und flüchteten in Richtung Maffaiplatz.

Eine eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Ergebnis.

Beschreibung:

Täter 1: ca. 18-25 Jahre, ca. 170cm, kurze dunkle Haare, "Flammen"-Tattoo im Halsbereich. Er trug ein helles Basketball-Shirt und eine Hose.

Täter 2: ca. 18-25 Jahre, ca. 170cm, kurze, dunkle, gelockte Haare. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Daunenjacke und schwarze Basketball-Shorts.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zu der Tat oder den beschriebenen Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel