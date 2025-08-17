ERLANGEN. (819) Am Samstagvormittag (16.08.2025) teilte ein Zeuge mehrere Plakate mit, die in Erlangen aufgehängt wurden und israelfeindlichen Inhalt hatten. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Unbekannte plakatierten am Schloßplatz/Marktplatz drei Stromkästen mit israelfeindlichen Plakaten. Dies stellte der Mitteiler gegen 10:30 Uhr fest und verständigte die Polizei.

Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt machten den Inhalt der Plakate unkenntlich.

Das Staatsschutzkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel