ILLERTISSEN. Am 16.08.2025 begrüßte der FV Illertissen den 1. FC Nürnberg in der ersten DFB-Pokalrunde. Anpfiff war um 15:30 Uhr, das Fußballspiel wurde live im TV übertragen. Alle Tickets waren im Vorfeld restlos verkauft worden, im Vöhlinstadion fanden sich insgesamt 5.000 Zuschauer ein. Die Polizei Illertissen betreute die Veranstaltung mit Unterstützung von zahlreichen Einsatzkräften anderer Dienststellen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sowie der Bereitschaftspolizei. Insgesamt waren rund 100 Polizeikräfte im Einsatz. Die Spielbegegnung begann bei strahlendem Sonnenschein und der FV Illertissen ging sehr schnell in Führung. Nach der regulären Spielzeit schloss sich aufgrund eines Unentschiedens die Verlängerung an. Als auch nach dieser kein klarer Sieger festzustellen war, folgte das Elfmeterschießen, welches der FV Illertissen für sich entscheiden konnte. Während des Spiels zog ein Unwetter mit einem Platzregen über das Vöhlinstadion, so dass das Spiel unterbrochen wurde. Zeitweise kam es auf Seiten der Nürnberger Fans zu Störungen durch den Wurf von Plastikflaschen und Plastikbechern in Richtung der Spielfläche. Hierbei wurde niemand getroffen oder verletzt. Nach dem Elfmeterschießen entlud sich die Frustration über die Niederlage bei einigen Fans des 1. FC Nürnberg in Form von körperlichen Auseinandersetzungen. Im Bereich des Ausgangs entwickelte sich eine handfeste Schlägerei zwischen den Fans, welche in der Folge auch Sicherheitskräfte attackierten. Es kam zur Anwendung von unmittelbaren Zwang durch Einsatzkräfte. Bei dem Einsatz von Pfefferspray erlitten mehrere Personen Atemwegsreizungen, die Eskalationen konnte größtenteils befriedet werden. Eine Person erlitt eine Schädelprellung und bedurfte einer medizinischen Behandlung, welche im Vöhlinstadion eingesetzte Rettungskräfte übernahmen. Durch den geschlossenen Einsatz von Polizeikräften gelang es, die in großen Teilen sich äußerst aggressiv verhaltenden Gästefans zu deren Verkehrsmittel zu geleiten. Die Dietenheimer Straße musste temporär gesperrt werden. Aufgrund mehrerer Vorkommnisse ermittelt die Polizeiinspektion Illertissen nunmehr wegen eines Landfriedensbruchs, einer Widerstandshandlung, mehrerer Körperverletzungsdelikten und einer Sachbeschädigung. Zudem ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Besucherparkplatz.

(PI Illertissen)