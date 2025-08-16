DACHAU, 16.08.2025 - Am Freitag, den 15.08.2025, geriet in Dachau aus noch unbekannter Ursache eine Wohnung in Brand. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 21.15 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Balkonbrand an einer im ersten Obergeschoß liegenden Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Münchner Straße mitgeteilt.

Ein Bewohner versuchte vergeblich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen.

Die Freiwillige Feuerwehr Dachau konnte den Brand in der Folge zügig löschen, jedoch nicht verhindern, dass die Flammen auch das Dach teilweise beschädigten.

Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt ein Bewohner des Hauses eine leichte Rauchgasintoxikation.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genauer beziffert werden, dürfte sich aber im mittleren bis hohen 5-stelligen Eurobereich bewegen.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.