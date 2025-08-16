FREISING, ACHERING, 16.08.2025 - Gestern kam es im Pullinger Weiher bei Achering zu einem Badeunfall, bei dem ein Rentner verstarb. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 18.25 Uhr beobachteten mehrere Badegäste, wie ein 82-Jähriger mit seinem Krankenfahrstuhl ans Ufer des Pullinger Weihers fuhr und mit einer Schwimmnudel einige Meter ins Wasser ging. Laut Zeugenaussagen kippte er dann plötzlich mit dem Oberkörper nach vorne.

Nachdem nicht mehr auftauchte, zog ihn einer der Zeugen aus dem Wasser und begann zusammen mit weiteren Ersthelfern sofort mit der Reanimation.

Der verständigte Notarzt konnte leider nur noch den Tod des Freisingers feststellen.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen ergaben sich keine Hinweise auf Fremdverschulden.