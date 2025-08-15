NEU-ULM Gegen 14.50 Uhr gingen zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren vom Neu-Ulmer Donauufer auf Höhe des Edwin-Scharff-Haus zum Schwimmen in die Donau. Aus ungeklärter Ursache geriet der 24-Jährige in der Strömung unter Wasser. Zeugen verständigten die Wasserwacht. Taucher bargen den 24-Jährigen rund 30 Minuten nach dessen verschwinden. Unter laufenden Reanimationsmaßnahmen brachten Rettungskräfte den Mann in eine Klinik. Dort konnte nur noch dessen Tod festgestellt werden. Den Ermittlungen der Polizei zufolge wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen.