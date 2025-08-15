Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

EBERSDORF B.COBURG, LKR. COBURG. Am Donnerstag hatten es Telefonbetrüger auf das Geld eines Ehepaares aus Ebersdorf bei Coburg abgesehen. Diese durschauten die Masche, was zur Festnahme der vermutlichen Geldabholerin führte.

Mit der üblichen „Unfallmasche“ versuchten die Täter am Donnerstagnachmittag, das Ehepaar um einen größeren Geldbetrag zu bringen. Die beiden durchschauten den Trick und verständigten die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten gegen 17 Uhr die mutmaßliche Geldabholerin an der Adresse der Eheleute vorläufig festnehmen. Es handelt sich dabei um eine 22-jährige polnische Staatsangehörige.

Wie sich herausstellte, bestand gegen die Tatverdächtige bereits ein Haftbefehl des Amtsgerichts Augsburg wegen des Verdachts des Betruges in einem ähnlichen Fall. Die 22-Jährige wird deswegen am Freitag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt werden.