FÜRTH. (817) Im Zeitraum von 09.08.2025 bis 14.08.2025 entwendeten zwei junge Männer in drei Fällen Waren aus einem Verkaufsautomaten in der Fürther Innenstadt. Beim dritten Mal wurden sie durch den Eigentümer auf frischer Tat erwischt und daraufhin festgenommen.



Die beiden Tatverdächtigen (17 und 18) entwendeten erstmals am 09.08.2025 E-Zigaretten im Wert von 30 Euro aus einem Verkaufsautomaten in der Nürnberger Straße. Hierzu blockierten sie das Ausgabefach und gelangten so an die Waren.

Durch die Videoüberwachung im Laden stellte der Besitzer einen weiteren Diebstahl am 13.08.2025 mit gleichem Vorgehen fest.

Die Tatverdächtigen verursachten neben dem Entwendungsschaden auch Sachschaden am Automaten in Höhe von mehreren hundert Euro.

Da der Eigentümer mit einem weiteren Auftreten der jungen Männer rechnete, beobachtete er am Abend des 14.08.2025 den Verkaufsraum. Gegen 22:15 Uhr erschienen die beiden erneut und entwendeten mehrere Dosen eines Energy-Drinks. Der Zeuge beobachtete die Täter und stellte fest, dass sie in einem nahegelgenen Hauseingang verschwanden. Daraufhin verständigte er die Polizei.

Eine Streife der Polizeiinspektion Fürth konnte die Beschuldigten im Anwesen antreffen und festnehmen. In der Dienststelle erfolgte eine erkennungsdienstliche Behandlung. Zudem leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen die jungen Männer ein.



Erstellt durch: Janine Mendel