1275. Staatsschutzrelevante Delikte – Bogenhausen

Am Mittwoch, 13.08.2025, in der Zeit zwischen 03:20 Uhr und 04:10 Uhr, wurden durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter Schriftzüge an einem Verlagshaus in Bogenhausen angebracht.

Die politischen Schriften mit Bezug zum Israel-Palästina-Konflikt wurden mit Sprühfarbe aufgetragen. Außerdem wurden die Farbdosen gegen die Fassade des Gebäudes geworfen, wodurch ein zusätzlicher Schaden entstanden ist.

Ein Zeuge stellte die Schmierereien fest und informierte daraufhin die Polizei. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Das Kommissariat 45 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hultschiner Straße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1276. Staatsschutzrelevante Delikte – Nymphenburg

In der Nacht von Montag, 11.08.2025, 21:00 Uhr, auf Dienstag, 12.08.2025, 05:30 Uhr, brachten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Schmierschriften mit politischem Inhalt an bislang 13 in Nymphenburg geparkten Pkw an. Die Fahrzeuge waren dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in mehreren Straßen geparkt.

Am Dienstagmorgen bemerkte ein Zeuge die Sachbeschädigung und informierte die Polizei. Die eingetroffenen Beamten stellten die Schriftzüge mit Bezug zum Israel-Palästina-Konflikt fest.

Es wurden mehrere Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Das Kommissariat 45 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Trojanostraße, Nibelungenstraße, Wendl-Dietrich-Straße und Lachmannstraße (Nymphenburg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1277. Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen; zwei Personen verletzt - Bogenhausen

Am Mittwoch, 13.08.2025 gegen 15:00 Uhr, befuhr ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Pkw Ford, die Johanneskirchner Straße in Richtung Effnerstraße.

Vor ihm standen an einer Ampel in gleicher Richtung wartend ein 50-Jähriger mit seinem Pkw Hyundai sowie eine 52-Jährige mit ihrem Pkw Renault, beide mit Wohnsitz in München, an der Kreuzung zur Effnerstraße.

Der über 80-Jährige verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte sowohl mit dem Renault als auch mit dem Hyundai. Durch den Aufprall wurde der Hyundai gegen die rechte Leitplanke geschoben. Der Renault wurde in den ebenfalls wartenden Gegenverkehr geschoben, wo er frontal mit einem vierten Fahrzeug zusammenstieß. Der Fahrer dieses Fahrzeuges, ein Kleintransporter, war ein 53-Jähriger, ebenfalls mit Wohnsitz in München. Der Ford Transporter und der Renault kamen zum Stehen.

Der über 80-Jährige und die 52-Jährige wurden beide verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich, wobei der Ford und der Renault nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt werden.

Die Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1278. Kraftrad kommt von Fahrbahn ab; eine Person verletzt - Brunnthal

Am Mittwoch, 13.08.2025 gegen 16:40 Uhr, fuhr eine 49-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm mit einem Kraftrad, Honda, auf der Münchner Straße (Brunnthal) in Richtung Ottobrunn. An der Einmündung zur Rosenheimer Landstraße, wollte sie nach links in diese einbiegen.

Aus bislang ungeklärten Gründen verlor die 49-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitplanke.

Die 49-Jährige wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Kraftrad und an der Leitplanke entstand jeweils leichter Sachschaden.

Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1279. Räuberische Erpressung - Fürstenried

Am Montag, 14.08.2025 gegen 14:30 Uhr, befand sich ein 21-Jähriger mit Wohnsitz München auf dem Weg zu seinem Auto, als ihm ein unbekannter Mann entgegentrat und die Herausgabe von Wertsachen forderte. Dabei hielt dieser ein Messer in der Hand.

Der 21-Jährige händigte diesem daraufhin seine EC-Karte sowie einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag aus.

Im Anschluss flüchtete der Täter fußläufig in unbekannte Richtung und der 21-Jährige verständigte daraufhin umgehend den Polizeinotruf 110. Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keine Hinweise auf den Täter.

Der 21-Jährige wurde durch die Tat nicht verletzt.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm groß, 20-30 Jahre alt, athletische Statur, südländische Erscheinung, schwarze Trainingsjacke der Marke Nike, schwarze Jogginghose, schwarze Sneaker der Marke Nike mit weißer Sohle, dunkles Cap, vermummt mit einem schwarzen Sport-Shirt, besonderes Merkmal leichte Monobraue, bewaffnet mit einem Messer (Klingenlänge ca. 20 cm, schwarzer Griff, Besonderheit: Schneide der Klinge war silbern und der obere Bereich der Klinge war schwarz)

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Zuger Straße, Bellinzonastraße, und Appenzeller Straße (Fürstenried) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1280. Fahrradsturz an Bremsschwelle; eine Person verletzt - Oberhaching

Am Donnerstag, 14.08.2025 gegen 11:15 Uhr, fuhr ein 41-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Fahrrad, Canyon Ultimate, die Linienstraße in Richtung Perlacher Forst.

Auf Höhe der Linienstraße, Haus-Nr. 93, sind drei Bremsschwellen aufgestellt, die der 41-Jährige überqueren wollte. In diesem Bereich gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 10 km/h.

Bei der zweiten von drei Bremsschwellen stellte sich der Lenker quer und der 41-Jährige stürzte ohne Fremdverschulden auf die linke Seite. Ein Fehlverhalten des 41-Jährigen konnte bislang nicht festgestellt werden.

Er verletzte sich und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

1281. Verkehrsunfall mit E-Scooter; eine Person verletzt - Pasing

Am Donnerstag, 14.08.2025 gegen 16:15 Uhr, fuhr ein 45-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem E-Scooter auf der Planegger Straße in Richtung Großhadern.

Auf Höhe der Haus-Nr. 45 wollte er einen bislang unbekannten Kleintransporter links überholen, verlor die Kontrolle über den E-Scooter und stürzte mit diesem. Durch den Sturz wurde der 45-Jährige verletzt.

Ein Zeuge, der den Vorfall mitbekam, alarmierte den Notruf, woraufhin Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes zur Unfallörtlichkeit geschickt wurden. Bei dem 45-Jährigen wurde eine nicht unerhebliche Alkoholisierung festgestellt, weshalb die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Mit der Unterbindung der Weiterfahrt zeigte sich der 45-Jährige nicht einverstanden, woraufhin das Elektrokleinstfahrzeug zur Verhinderung einer erneuten Trunkenheitsfahrt sichergestellt wurde.

Aufgrund der Aussage eines Zeugen ist derzeit davon auszugehen, dass der 45-Jährige ohne Fremdverschulden stürzte und der unbekannte Führer des Kleintransporters nicht am Unfall beteiligt ist.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können und insbesondere der Fahrzeugführer des Kleintransporters, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel. 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Polizei: Alkoholfahrten bei E-Scootern

Da es sich bei den Elektrokleinstfahrzeugen, worunter neben den E-Scootern auch die sogenannten Segways fallen, um Kraftfahrzeuge handelt, gelten auch die Regeln bezüglich Alkohol und Drogen für Kraftfahrzeuge, insbesondere die 0,5 Promille-Grenze. Aber bereits ab 0,3 Promille kann eine Straftat vorliegen, sofern eine alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit gegeben ist. Ab 1,1 Promille liegt eine absolute Fahruntüchtigkeit vor.