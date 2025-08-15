HOF. Mit Fahrzeugteilen im Wert von mehreren tausend Euro entkamen bislang unbekannte Täter, die sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von mehreren Lastwagen abmontierten. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe.

Die Diebe verschafften sich zwischen Mittwochnacht, 23 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, Zugang zu dem Firmengelände in der Köditzer Straße und machten sich an den dort an insgesamt fünf abgestellten Lastwagen zu schaffen. Nachdem sie verschiedene hochwertige Teile wie Abdeckhauben oder Scheinwerfer im Wert von etwa 50.000 Euro abmontiert hatten, flüchteten die Täter unerkannt.

Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Köditzer Straße, zwischen der Straße „Am Vogelherd“ und „Zeisigweg“, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/7040.