BAYREUTH. Am Donnerstagmittag wurde ein älterer Herr in der Melanchthonstraße Opfer eines Trickdiebstahls durch drei Unbekannte. Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 11.30 Uhr sprachen zwei Männer den Rentner in seinem Garten an und gaben sich als Dachdecker aus. Unter dem Vorwand, den Schornstein überprüfen zu müssen, ließen sie sich ins Haus führen. Einer der Männer begab sich mit dem Geschädigten auf den Dachboden, während der andere angab, etwas aus dem Fahrzeug holen zu müssen. Kurz darauf entfernten sich beide in unbekannte Richtung. Erst später stellte der Senior fest, dass aus seinem Wohnbereich Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet worden waren.

Nach bisherigen Erkenntnissen war vermutlich noch eine dritte Person an der Tat beteiligt, die sich währenddessen vor dem Anwesen aufhielt.

Beschreibung der drei Täter:

alle etwa 30 Jahre alt

norddeutscher Akzent

zwei Männer mit dunklen Haaren

einer mit auffällig rotblonden Haaren

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet unter der Telefonnummer 0921/506-0 um Hinweise zu den Tätern. Insbesondere werden Personen gebeten, sich zu melden, die am Donnerstag im Bereich der Melanchthonstraße ebenfalls von dem Trio angesprochen wurden oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben.