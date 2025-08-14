KAUFBEUREN. Am Donnerstag, 14. August 2025, kam auf der B12, Höhe Kaufbeuren, zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Gegen 14.40 Uhr fuhr ein 57jähriger Autofahrer von Marktoberdorf kommend in Richtung Buchloe. Im Bereich der Überführung des großen Verteilerkreisverkehrs geriet der 57jährige Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links und fuhr in einen entgegenkommenden Sattelzug. Der 47jährige Lastwagenfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B12 mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Kaufbeuren war mit insges. 18 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit 6 Einsatzkräften sowie die Straßenmeisterei Marktoberdorf mit 8 Mann im Einsatz. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 210.000 Euro.

(PI Kaufbeuren)