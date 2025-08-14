ALTDORF b. NÜRNBERG. (815) Ein Radfahrer ist am Donnerstag (14.08.2025) im Leinburger Ortsteil Weißenbrunn (Lkrs. Nürnberger Land) ums Leben gekommen. Der 55-jährige Mann war offensichtlich infolge eines Brems- bzw. Ausweichmanövers gestürzt und hatte sich tödliche Verletzungen zugezogen.



Nach aktuellem Ermittlungsstand war der 55-Jährige um kurz nach 12:15 Uhr mit seinem Rennrad auf der Weißenbrunner Hauptstraße in Fahrtrichtung Ortmitte unterwegs. Auf Höhe der Einmündung am Berglesgraben hatte ein entgegenkommender Pkw zum Linksabbiegen angesetzt und sich dabei bis auf die Fahrspur des unmittelbar herannahenden Radfahrers eingeordnet. Dieser setzte zu einem Brems- bzw. Ausweichmanöver an, verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte.

Bei dem Sturz zog sich der 55-Jährige schwere Verletzungen zu und verlor das Bewusstsein. Der Rettungsdienst leitete umgehend Reanimationsmaßnahmen ein und brachte den schwerverletzten Radfahrer in ein Krankenhaus. Dort erlag der Mann jedoch am Nachmittag seinen Verletzungen.

Beamte der Polizeiinspektion Altdorf führten die Unfallaufnahme durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zogen sie einen Unfallsachverständigen hinzu, der die Polizisten bei der Rekonstruktion von Unfallhergang und -ursache unterstützen soll. In diesem Zusammenhang stellte die Polizei sowohl das Fahrrad des 55-Jährigen als auch die Aufnahmen einer Dashcam aus dem unfallbeteiligten Pkw sicher.



Erstellt durch: Michael Konrad