LAUBEN. Von der seit Dienstag, dem 05.08.2025, vermissten 36-jährigen Frau aus Lauben fehlt weiterhin jede Spur. Wie berichtet verließ die Frau nach einem Streit ihren Wohnort und fuhr zu ihrem nahegelegenen Freizeitgrundstück. Von dort kehrte sie nicht mehr nach Hause zurück. Die polizeilichen Ermittlungen fallen jetzt in den Zuständigkeitsbereich der Kriminalpolizei Memmingen. Das Ziel der Ermittlungen bleibt weiter vorrangig, den Aufenthaltsort der Vermissten zu bestimmen. Es gibt Hinweise, dass sich die Vermisste auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Osten von Landsberg am Lech aufgehalten hat. Nachdem weiterhin unklar ist, ob die Frau aus freien Stücken untergetaucht oder ob ihr etwas zugestoßen ist, wurde auch die Staatsanwaltschaft Memmingen über den Fall in Kenntnis gesetzt. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen, welche die Frau nach dem 05.08.2025, insbesondere auch im Raum Landsberg am Lech, gesehen haben. (KPI Memmingen)