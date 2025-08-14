NERSINGEN. Am frühen Sonntagmorgen, dem 10.08.2025, wurde im Ortsteil Leibi ein geparkter Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt. Aufgrund des Eingreifens dreier Zeugen konnte die Polizei noch vor Ort einen Tatverdächtigen festnehmen. Gegen 03:30 Uhr fuhren drei Zeugen, eine 30-jährige Frau sowie zwei Männer im Alter von 32 und 35 Jahren, die Elchinger Straße entlang, als sie einen in Flammen stehenden Pkw bemerkten. Gleichzeitig lief ihnen ein 34-jähriger Mann mit Kapuze und Handschuhen entgegen. Die beiden couragierten Zeugen reagierten schnell, stoppten den flüchtenden Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Dabei kam es auch zu einem kurzen Gerangel, bei dem der 32-Jährige Zeuge bedroht und leicht verletzt wurde. Die 30-Jährige Zeugin verständigte die Polizei. Umgehend fuhren Kräfte der Polizeiinspektion Neu-Ulm sowie der Feuerwehren Neu-Ulm und Nersingen an. Obwohl die Feuerwehr den Brand zügig löschen konnte entstand dennoch ein Totalschaden am Fahrzeug. Die Flammen griffen zudem auf eine angrenzende Hecke sowie einen weiteren geparkten Pkw über. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden derzeit auf 57.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen übernommen. Ein mögliches Tatmotiv wird derzeit geprüft. Die Staatsanwaltschaft Memmingen beantragte Haftbefehl gegen den 34-jährigen. Der Tatverdächtige wurde am 14.08.2025 der zuständigen Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt, welche den von der Staatsanwaltschaft Memmingen beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der 34-jährige Tatverdächtige wurde in eine bayerische Justizvollzugsanstalt überstellt. (KPI Neu-Ulm)