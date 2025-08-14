DEGGENDORF, MAINKOFEN, LKR. DEGGENDORF. Die Fahndung nach dem seit 12.08.2025 vermissten 75-Jährigen wird hiermit widerrufen. Er wurde heute (14.08.2025) tot aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Seit dem Fehlen des 75-Jährigen wurden umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt. Heute gegen 10.20 Uhr wurde er tot in einem nahegelegen Weiher von einem Angler aufgefunden. Die Ermittlungen zum Todesfall wurden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf eine Gewalt- oder Fremdeinwirkung vor. Derzeit ist von einem Unfallgeschehen auszugehen.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen. Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 14.08.2025, 12.45 Uhr