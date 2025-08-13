1511 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht und sucht Zeugen

Lechhausen – Am gestrigen Mittwoch (13.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Königsberger Straße.

In der Zeit von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Volvo, der auf Höhe der Hausnummer 24 geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

1512 – Polizei ermittelt nach Diebstahl eines E-Scooters

Oberhausen – Im Zeitraum von Montag (11.08.2025), 22.00 Uhr bis Mittwoch (13.08.2025), 13.00 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Ebnerstraße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten einen E-Scooter, der an einem Fahrradständer geparkt war. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

1513 – Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Oberhausen – Am Mittwoch (13.08.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer in der Zollernstraße.

Gegen 17.30 Uhr war die 31-jährige Autofahrerin in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Hierbei wollte die Frau nach derzeitigen Erkenntnissen wenden und übersah dabei offenbar den 43-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 43-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 7.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Köperverletzung gegen die 31-Jährige.

1514 – Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Kriegshaber – Am gestrigen Mittwoch (13.08.2025) war ein 72-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Fröbelstraße unterwegs.

Gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 72-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Die Beamten unterbanden deshalb die Weiterfahrt und veranlassten einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest. Dieser bestätigte den Wert.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 72-Jährigen.

1515 – Polizei ermittelt nach Widerstand

Innenstadt – Am vergangenen Montag (12.08.2025) leisteten ein 25-jähriger, ein 30-jähriger und ein 35-jähriger Mann Widerstand gegen die Polizei.

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes kontrollierten Polizeibeamte den 30-jährigen Mann. Hierbei verhielt sich der Mann äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber der Polizei. Zudem versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen. Da sich der 30-Jährige nicht beruhigen ließ, fesselten ihn die Beamten. Der Mann wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und spuckte in Richtung der Beamten. Die Polizei brachte den Mann schließlich in den Polizeiarrest.

Während der Kontrolle des 30-Jährigen, störten die, zunächst unbeteiligten, Männer im Alter von 25 und 35 Jahren diese. Die beiden Männer waren äußerst aggressiv gegenüber den Polizeibeamten. Da sie sich nicht beruhigen ließen, fesselten die Beamten den 25-Jährigen und den 30-Jährigen. Hierbei leistete die beiden Männer Widerstand, wobei sich der 35-jährige Mann leicht verletzte. Zudem beleidigte der 35-Jährige die Beamten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den 25-Jährigen. Der 35-Jährige verbrachte die weiteren Stunden im Polizeiarrest.

Bei dem Einsatz wurden vier Beamte leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen die drei Männer.