TANN, LKR. ROTTAL-INN. Am Sonntag, 10.08.2025, kam es gegen 12:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Tann, bei dem ein 92-jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Gemeindebereich Zeilarn mit seinem Pkw Mercedes-Benz auf Höhe Jetzelsberg nach links von der Fahrbahn abkam und ungebremst gegen die Hausmauer eines dortigen Anwesens prallte.

Der Fahrer, der sich alleine in dem Pkw befand, wurde durch den Aufprall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Wie der Polizeiinspektion Simbach a. Inn heute bekannt wurde, verstarb der Mann dort am 13.08.2025. Weiterführende polizeiliche Ermittlungen aufgrund eines nun tödlichen Verkehrsunfalls wurden eingeleitet.

Pressebericht der PI Simbach am Inn vom 11.08.2025:

TANN, LKR. ROTTAL-INN. Älterer Verkehrsteilnehmer verursacht zwei Verkehrsunfälle.

Am Sonntag, 10.08.2025 befuhr ein 92-Jähriger aus dem Gemeindebereich Zeilarn mit seinem Pkw Mercedes gegen 12:25 Uhr die Staatsstraße von Walburgskirchen in Richtung Tann. Hinter ihm fuhr eine aufmerksame 60-Jährige aus dem Gemeindebereich Tann, die bemerkte, dass der Pkw mit starken Schlangenlinien und mäßiger Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Durchfahrt durch die Ortschaft Eiberg überfuhr der 92-Jährige einen rechts neben der Fahrbahn befindlichen Gartenzaun und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Daraufhin verständigte die hinter ihm fahrende Zeugin die Polizei. Der 92-Jährige fuhr weiter in Richtung Tann und kam auf Höhe Jetzelsberg nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr eine Wiese sowie einen Gartenzaun und prallte ungebremst gegen die Hausmauer eines dortigen Anwesens.

Der Fahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. An seinem Pkw entstand Totalschaden. Die Fassade des Anwesens wurde ebenfalls schwer beschädigt, der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht genau beziffern. Die Feuerwehr Tann war zur Unterstützung vor Ort.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Simbach am Inn, Tel.: 08571/9139-0

Veröffentlicht: 14.08.2025, 12.20 Uhr