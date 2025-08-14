1271. Verkehrsunfallflucht; eine Fahrradfahrerin schwer verletzt – Obergiesing

Am Mittwoch, 13.08.2025, gegen 14:50 Uhr, befuhr eine 32-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad den Radweg der Chiemgaustraße in Richtung Ramersdorf. Zwischen der Schwanseestraße und der S-Bahnunterführung endet der Radweg und verläuft auf die Fahrbahn der Chiemgaustraße. Diese Stelle ist mit einem entsprechenden Gefahrenzeichen gekennzeichnet und die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h herabgesetzt.

Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte die 32-Jährige an dieser Stelle und erlitt trotz getragenem Fahrradhelm eine schwere Kopfverletzung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass es zu einer Kollision mit einem Kraftfahrzeug gekommen war. Nach Eintreffen der Polizei gaben Ersthelfer an, an der Unfallstelle von einem Unbekannten angesprochen worden zu sein, welcher angab einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin gehabt zu haben. Diese Person entfernte sich jedoch anschließend von der Unfallstelle. Eine Personenbeschreibung liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Die 32-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1272. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Krad; eine Person schwer verletzt – Schwabing

Am Mittwoch, 13.08.2025, gegen 22:20 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Honda Kraftrad auf der Leopoldstraße in Richtung Siegestor. Hinter ihm fuhr ein 68-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw.

Auf Höhe der Leopoldstraße 253 kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der 21-Jährige nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen dort geparkten Renault Kleintransporter prallte. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1273. Erfolgreiche Absuche der Isar nach vermisster Person – Giesing

Am Mittwoch, 13.08.2025, gegen 21:20 Uhr, wurde der Polizeinotruf über das Verschwinden eines 23-Jährigen mit Wohnsitz in München informiert. Dieser befand sich mit seiner Freundesgruppe am Flauchersteg. Er entfernte sich von der Gruppe und ließ dabei seine persönlichen Gegenstände zurück.

Nach ca. 20-30 Minuten machten sich die Freunde Sorgen, da er nicht zurückkam und verständigten die Polizei. Da ein Badeunfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde zudem die integrierte Rettungsleitstelle über den Vorfall informiert. Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr suchten anschließend den Einsatzort ab. Dabei kamen unter anderem Taucher der Feuerwehr, die Münchner Einsatzhundertschaft und eine Polizeidrohne zum Einsatz.

Nach umfangreichen Suchmaßnahmen konnte der Vermisste durch eine Polizeistreife in einer Grünanlage im Bereich des Flauchers um 00:35 Uhr angetroffen werden. Aufgrund seine Alkoholkonsums hatte er die Orientierung verloren und fand nicht mehr zu seinen Freunden zurück. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich.

1274. Verkehrsunfall; Pkw fährt in Garage – Unterhaching

Am Mittwoch, 13.08.2025, gegen 10:40 Uhr, fuhr eine 62-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem BMW Pkw auf der Forststraße in Unterhaching, welche in einer Sackgasse endet. Am Ende der Sackgasse beginnt auf der rechten Seite eine Reihe freistehender Garagen. Die 62-Jährige wollte mit ihrem Pkw in der Sackgasse wenden und fuhr während des Wendevorgangs aus bislang ungeklärter Ursache vorwärts in die seitliche Garagenwand. Infolgedessen wurde die Wand durchbrochen und ein in der Garage geparkter MINI Pkw, beschädigt.

Bei dem Unfall wurde die 62-Jährige verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Beschädigt wurden neben den beiden Pkw und die betroffene Garagenreihe.

Die in ihrer Statik beeinträchtigte Garage musste von der Feuerwehr abgestützt werden, bevor der Pkw geborgen werden konnte. Die betroffene sowie anliegende Garagen wurden von der Feuerwehr aufgrund einer möglichen Einsturzgefahr gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.