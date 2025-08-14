COBURG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brannte in einer Coburger Kleingartensiedlung eine Gartenhütte. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In den frühen Morgenstunden gegen 3.30 Uhr ging die Meldung über den Brand der Gartenhütte in der Kleingartensiedlung Coburg Nord bei der Feuerwehr ein. Diese konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf die benachbarten Parzellen verhindern. Die Löscharbeiten dauerten fast zwei Stunden an. Trotz aller Bemühungen brannte die Gartenhütte vollständig nieder. Der Sachschaden beläuft sich aktuell auf zirka 20.000 Euro.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Coburg ermitteln nun zur Brandursache und bitten um Zeugenhinweise. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.