FÜRTH. (813) Am Mittwochabend (13.08.2025) ereignete sich in Fürth-Unterfarrnbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind von einem Pkw angefahren wurde. Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise.



Das 10-jährige Kind überquerte gegen 19:15 Uhr die Unterfarrnbacher Straße (ca. auf Höhe der Falkenstraße) hinter einem dort stehenden Linienbus.

Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem grauen VW Golf. Die Fahrerin des Pkw erfasste das Kind, welches zu Boden fiel und sich leichte Verletzungen zuzog.

Die Fürther Verkehrspolizei führte eine Unfallaufnahme durch und sucht Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 973997-115 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel