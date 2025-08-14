PRUTTING, LKR. ROSENHEIM. Am Mittwoch, 13. August 2025, kam es in Prutting zu einem tragischen Arbeitsunfall, bei dem ein 42 Jahre alter Mann sein Leben verlor. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt die Kriminalpolizei Rosenheim die genauen Umstände des Unfalls.

Nach dem bisherigen Stand der polizeilichen Ermittlungen war ein 42 Jahre alter Mann am frühen Mittwochabend (13.08.2025) ab etwa 19.30 Uhr damit beschäftigt, Arbeiten an seinem Pkw durchzuführen. Der Mann lag dabei offenbar unter dem SUV, der mittels eines Wagenhebers gestützt war und ein Rad war demontiert. Zeugen fanden den 42-Jährigen später leblos, eingeklemmt unter dem Pkw. Der Wagenheber war aus bislang ungeklärter Ursache weggekippt. Ein Helfer schaffte es, das Opfer zu befreien und leitete bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Notarzt Reanimationsmaßnahmen ein. Der Schwerstverletzte kam in ein Krankenhaus, wo er jedoch wenig später seinen Verletzungen erlag.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort koordinierte die Polizeiinspektion Rosenheim. Noch an der Unfallstelle übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kripo Rosenheim die weiteren Untersuchungen zum genauen Unfallhergang. Nach bisherigem Kenntnisstand muss von einem tragischen Arbeitsunfall ausgegangen werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder die Beteiligung Dritter gibt es keine.

Rund 25 Helfer der Freiwilligen Feuerwehr aus Prutting unterstützten bei dem Einsatz bei der Reanimation des Verletzten und der Absicherung des Pkw. Ein Kriseninterventionsteam (KIT) betreute die Angehörigen des 42-jährigen Unfallopfers.