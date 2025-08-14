STRAUBING. Am gestrigen Mittwochnachmittag attackierte ein 31-jähriger Inhaftierter der Justizvollzugsanstalt Straubing einen Mitarbeiter. Dieser wurde dabei verletzt.

Ersten Erkenntnissen nach griff der 31-Jährige den Justizbeamten gegen 16.30 Uhr beim Einschluss in die Zelle an. Dabei attackierte er ihn wohl mit einem Schlüssel. Der Mitarbeiter wurde dadurch am Hals und im Kopfbereich verletzt. Er wurde in einem umliegenden Krankenhaus medizinisch versorgt und konnte im Anschluss wieder entlassen werden.

Die Ermittlungen zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen.

Veröffentlicht: 14.08.2025, 08.56 Uhr